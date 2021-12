TMW Radio - Brambati: "Milan, 38 infortuni muscolari in un anno mezzo. Lo staff di Pioli..."

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'agente Massimo Brambati ha commentato così la gara di domenica sera tra Milan e Napoli: "Credo che l'anti-Inter sia l'Atalanta. Ma gli infortuni hanno inciso su Milan e Napoli. Il Napoli in particolare ha perso uomini che in quel momento erano determinanti. In casa Milan 38 infortuni muscolari in un anno e mezzo dovrebbero far accendere qualche campanello d'allarme nello staff di Pioli".