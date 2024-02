TMW RADIO - Brambati: "Milan ha la colpa di essere troppo lontano dall'Inter, e Pioli ci deve spiegare il perché"

Intervenuto nel corso del consueto appuntamento con il programma di TMW Radio 'Maracanà', l'ex giocatore ed oggi procuratore Massimo Brambati ha detto la sua sui temi d'attualità in casa Milan, mostrandosi particolarmente critico nei confronti di Stefano Pioli che praticamente non è mai riuscito a far rientrare realmente la sua squadra nella corsa Scudetto. Queste le sue dichiarazioni.

Milan, Florenzi ha detto che 'pretende' da Leao prestazioni come quelle di ieri:

"Credo che un giocatore debba fare il giocatore e se deve fare un intervento del genere lo deve fare all'interno di uno spogliatoio e non davanti alle telecamere. La deve dire una cosa del genere o l'allenatore o qualche dirigente. Il Milan ha la colpa di essere troppo lontana dall'Inter. Al netto che l'Inter sta facendo un campionato straordinario, ma fino a poco tempo fa Pioli parlava di Scudetto ma Pioli ora ci deve spiegare perchè è così lontano dall'Inter. Lo scorso anno si erano trincerati dietro l'anno straordinario del Napoli e quest'anno si dice la stessa cosa dell'Inter. Ha speso tante sul mercato e perchè non si può competere per lo Scudetto? Non sei mai stato all'interno della lotta Scudetto, paradossalmente c'è stata più la Juve fino a un mese fa. E di Scudetto ne ha parlato all'inizio e anche poco tempo fa. Invece di spiegarci perchè il rigore non c'è ci spieghi questo. E tiro le orecchie ai giornalisti. Non c'è nessuno che gli ha chiesto questo in conferenza stampa".