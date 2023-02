TMW RADIO - Brambati: "Milan irriconoscibile al momento, ma il derby è particolare"

Ospiti: Salandin:" Tra la Roma e Zaniolo è scoppiato qualcosa prima. Locatelli lavora sempre." Orlando:" Secondo me Zaniolo e Mou non hanno legato. Chiesa fantastico contro la Lazio." Brambati:" Mourinho non ha aiutato Zaniolo tatticamente e umanamente. " - Maracanà con Marco Piccari e Daniele Rocca