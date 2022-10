TMW Radio - Brambati su De Ketelaere: "Sottotono moralmente: Pioli lo può risollevare"

MilanNews.it

Il procuratore ed ex calciatore Massimo Brambati è intervenuto, come di consueto, sulle frequenze di TMW Radio e ha parlato così delle prestazioni di Charles De Ketelaere: "Ha grandissime qualità, mi sembra un ragazzo molto timido, ha capito sulla sua pelle che giocare in Belgio è una cosa, al Milan un altro. Ha l'allenatore migliore che lo può tirare fuori da questa situazione di depressione. E' un po' sottotono dal punto di vista del morale. Magari non era abituato a lottare per il posto, ma oggi non te lo assicura nessuno".