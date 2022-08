TMW Radio - Brambati su Leao: "Non si può pretendere che un giocatore possa decidere tutte le partite"

MilanNews.it

L’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati è intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà, su Tmw Radio, per commentare la prestazione di Leao a Bergamo: "Penso che Leao l’anno scorso sia stato determinante nel finale del campionato. Ricordiamoci che lui sa essere determinante a campo aperto, cosa che ieri non è stata possibile. La sostituzione di Pioli non è stata errata, anche se in realtà Hateboer era già ammonito. In ogni caso non si può pretendere che un giocatore possa decidere tutte le partite”.