L'ex calciatore, ora procuratore, Massimo Brambati è intervenuto così sulle frequenze di TMW Radio riguardo all'espulsione rimediata da Leao nella gara contro la Sampdoria: "Sulla rovesciata non dovrebbero esserci giochi pericolosi. Chi la fa non va per colpire la faccia dell'avversario. E' un'espulsione assurda".