TMW Radio - Buriani: "Milan e Napoli applicano un buono gioco e credo che ci sarà da divertirsi"

© foto di www.imagephotoagency.it

L’ex calciatore Ruben Buriani è intervenuto durante la trasmissione Piazza Affari, in onda su TMW Radio, per commentare la situazione di Milan e Napoli in vista del match di San Siro.

Ti aspetti una partita spettacolare tra Napoli e Milan?

“Mi auguro che lo sia, anche se entrambe vengono da una sfida infrasettimanale contro due squadre inferiori ma ostiche. In questo momento comunque Napoli e Milan applicano un buono gioco e credo che ci sarà da divertirsi”.

Secondo te De Ketelaere e Kvaratskhelia possono rappresentare il futuro della Serie A per i prossimi dieci anni?

“In questo momento sta giocando di più il napoletano che il belga. Secondo me sono entrambi estremamente forti e mi auguro che possano rappresentare un valore in più per il nostro campionato”.

Perché secondo te il Napoli rende meglio in trasferta con il Milan piuttosto che in casa?

“Può darsi che giocare in casa possa portare pressioni non indifferenti. In questo momento però gioca bene sia tra le mura amiche che fuori e penso farà bene anche a San Siro, a prescindere dal risultato”.

Pesano le assenze di Leao e Osimhen?

“Sono due giocatori importanti. Osimhen e Leao sanno essere devastanti in campo aperto, ma comunque i sostituti sapranno essere all’altezza”.