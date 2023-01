TMW Radio - Buriani: "Se il Milan punterà su Zaniolo avrà ponderato bene la scelta"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Ruben Buriani, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a TMW Radio nel corso della trasmissione Piazza Affari soffermandosi anche su Zaniolo: “È stato sfortunato nell’incappare in quegli infortuni consecutivi. Quando in una società non si sta più bene è giusto andare a trovare più stimoli in altre piazze. Se il Milan punterà Zaniolo sarà perché avrà ponderato bene la scelta. Per capire tutti i problemi che hanno caratterizzato il giocatore in questi anni bisognerebbe aver visto tutte le situazioni sul campo”.