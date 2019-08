TMW Radio - Cagni: "Stupito da Giampaolo: cambio di modulo in ritardo"

L'allenatore Gigi Cagni ha parlato ai microfoni di TMW Radio del momento in casa rossonera: "Cambio di modulo? Si interviene in ritardo. Servono i giocatori adatti. Giampaolo va per la sua strada, ma mi stupisce che ora cambi dopo la prima partita. Si tratta di un uomo onesto, corretto, fin troppo. Il post-Udine? E' stato un errore di inesperienza. Ha capito di aver sbagliato, magari glielo hanno detto. Se il Milan avesse avuto le stesse potenzialità economiche di Inter e Juve, non credo che avrebbe scelto Giampaolo".