TMW RADIO - Cagni su Tonali: "Per me non è pronto, l'ho visto spaesato"

Mister Gigi Cagni, ai microfoni di TMW Radio durante Maracanà, ha detto la sua su Sandro Tonali: "Io lo vedevo regista, l'ho portato io in prima squadra. Ho avuto dei dubbi quando è andato al Milan che fosse più mezzala. Per me non è pronto, non so cosa sia successo, perché sembrava cresciuto. L'ho visto presuntuoso e spaesato".