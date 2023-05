TMW Radio - Calamai: "C'è sempre e stato solo Giroud. Il Milan ha bisogno di un'altra punta"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A dare i voti alla Serie A a TMW Radio, nella consueta rubrica Penna e Calamai, è stato il giornalista Luca Calamai: "Momento critico per la Juventus. Voto complessivo alla stagione è insufficiente. E' vero che con tutti i punti sarebbe un'altra storia, ma con i se e con i ma non si fa nulla. Il voto è 5. Trovo preoccupante che ci sia confusione sul domani, una stagione sbagliata capita a tutti, ma cosa succederà ora con la UEFA? Non mi piace per niente che siamo a inizio giugno e ancora ci sono ancora cose non decise. Capisco l'imbarazzo ma ora la Juve deve darsi una struttura, anche alla svelta. Le voci di cessione di Vlahovic non le capisco, perché se devi reimmaginarti vincente e competitiva cosa fai, rinuncia a un calciatore che rappresenta il futuro? La Juve sta chiudendo molto male la stagione. Il Napoli chiude con Osimhen che va in doppietta. ADL l'ho visto da Fazio, è istrionico ma ora si trova in una situazione non semplice. Se perde Spalletti, che si ferma una chiamata che aspetta, e Osimhen, l'arma da guerra quest'anno, non sarà semplice. Voto 8 alla Lazio, che giocherà la Champions e anche la Supercoppa. Vuol dire che Sarri è finalmente entrato in sintonia con quel mondo. E 8 anche a lui, la Lazio finalmente mette mano sui soldi veri e potrà mettere a frutto le sue capacità.

Perderà Milinkovic ma può costruire comunque una rosa forte. 7 a Baroni, commosso dopo la salvezza. Siamo sempre stregati dai grandi allenatori, ma si dà poca attenzione al calci odi chi lotta per vincere il suo Scudetto. Jovic 6,5, è un giocatore divisivo, che ho ribattezzato l'uomo della disperazione. Lo userei solo nei momenti estremi, ha un carattere impossibile. Ha fatto pochissimo ma oggi probabilmente è il più in forma della Fiorentina. E' comprensibile il dibattito sul fatto se debba giocare o meno titolare la finale. Oggi sembra avere una marcia in più. 8 poi a Lautaro, che è l'arma dell'Inter per capovolgere il pronostico contro il City, può scardinare il meccanismo perfetto di Guardiola. E poi Giroud. Il Milan ha l'assoluto bisogno di prendere un grandissimo centravanti il prossimo anno ma non deve perdere il francese, che merita 7,5 per la stagione fatta. C'è sempre e solo stato lui".