TMW Radio - Camolese: "La speranza era di vedere una finale italiana, ma una tra Milan e Roma la perderemo"

Nella serata di TMW Radio, all’interno di “Piazza Affari”, è intervenuto l’allenatore Giancarlo Camolese.

Dieci cambi in panchina in Serie A, contro i tre della Premier. E anche gli allenatori delle “big” sono caduti. Cosa ne pensa?

“Di fronte ai numeri non si può commentare in maniera differente. Ci sono stati sempre dei cambi di allenatore, quest’anno qualcosa in più rispetto alle ultime stagioni”.

Si è esonerato di meno per qualche stagione perché le società avevano meno soldi del solito per pagare più contratti insieme?

“Non lo so. La motivazione potrebbe essere quella. Ma a me piace pensare che si è esonerato di meno perché le scelte fatte a inizio anno hanno trovato soddisfazione nella linea temporale della stagione. L’allenatore è una parte importante del progetto, ma non è l’unica parte che lo costituisce. È sicuramente però quello che spesso paga per tutti, quando le cose vanno male”.

In Europa League Milan-Roma e Atalanta-Liverpool. In Conference Fiorentina-Lech Poznan. Che sorteggio è stato?

“La speranza era di vedere finali tutte italiane. Una tra Milan e Roma la perderemo, ma una sarà in semifinale. Il Liverpool visto ultimamente mi fa pensare che all’Atalanta sia andata male. Ma Gasperini si batterà e per i Reds non sarà facile. Bene la Fiorentina, anche se tra virgolette, perché di sprovveduti in giro per il mondo non ce ne sono più”.