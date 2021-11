TMW Radio - Camolese: "Milan squadra matura che sa quello che vuole"

L'allenatore Giancarlo Camolese ha parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini: "Il Milan può lottare per lo scudetto e sperare ancora alla qualificazione in Champions? “Assolutamente sì, e lo sta dimostrando di settimana in settimana. Per la Champions ci proveranno perché comunque ci sono sempre grandi stimoli a fare quelle partite, i giocatori ci proveranno. Secondo me in Champions il Milan è stato anche un po’ sfortunato, ha avuto delle partite che sembrava potesse controllare ma invece si sono girate male. Poteva fare più punti… Ci proveranno ovviamente e vedranno cosa fanno gli altri. Credo che la squadra di Pioli è una squadra matura che sa quello che vuole: le grandi squadre sanno che devono vincere sempre e devono provarci, quindi il Milan lo farà anche contro il Porto”.