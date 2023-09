TMW Radio - Canovi su Adli: "Penso che Pioli abbia avuto una grande intuizione"

L’agente Alessandro Canovi è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio per commentare vari temi.

Che idea si è fatto sulla prova di Adli?

“È un giocatore importante. Scuola Paris Saint-Germain e si vede nel suo essere tuttocampista. Pioli penso abbia avuto una grande intuizione. Conoscendo il ragazzo so che da tutto per imparare. Ha un’ambizione molto forte che lo porta a migliorarsi. Questo potrebbe portarlo ad essere molto utile in questa stagione. Mettiamoci anche che ieri era la sua prima prova e l’avversario era l’ostico Cagliari di Ranieri”.