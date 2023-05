TMW Radio - Caputi: "Il lavoro di Pioli è stato grande. Lo cambierei solo se..."

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, il direttore Massimo Caputi ha commentato la finale di Coppa Italia.

Milan, come ripartire?

"Il calcio si basa spesso, a volte troppo, sui risultati. Credo che non possano essere l'unico giudizio però, perché è troppo semplice. Pioli lo cambierei se fossi il Milan se io dirigenti sapessi che non c'è più la capacità del tecnico di incidere sulla squadra. Per me il lavoro di Pioli è stato grande. E' una squadra più debole di quella dello scorso anno, questo va detto".