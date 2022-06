TMW RADIO - Cerruti: "Il Milan deve rinforzarsi per riconfermarsi. Serve chiarezza"

MilanNews.it

A commentare le notizie di giornata a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il giornalista Alberto Cerruti. Ecco le sue parole sul Milan:

Milan, non una bella figura con i rinnovi di Maldini e Massara:

"E' una pessima figura, perché il Milan sta macchiando uno Scudetto vinto meritatamente. Si parla più del rinnovo di Maldini e Massara piuttosto che di Origi. Il problema non è soltanto il loro rinnovo ma la mancata chiarezza sul futuro. Mi auguro che gli venga rinnovato il contratto e che uno o entrambi chiariscano alla stampa cosa è successo e cosa succederà nel futuro del Milan. Una volta trovato l'accordo, bisogna pensare al futuro. Con questi rinnovi, comincia una rincorsa in ritardo".

I mancati arrivi sono figli di questo problema?

"Per questo dico che serve chiarezza. Bisogna rispondere alle domande dei giornalisti. I tifosi dovrebbero essere i padroni del Milan, sono loro che pagano e fanno gli abbonamenti. Serve chiarezza. Se si arriva a un accordo, bisogna capire quale è il futuro del Milan e chi comanda. E certa una cosa, che il Milan deve rinforzarsi per riconfermarsi".

Cosa vuole aggiungere?

"Io criticai l'uscita di Maldini all'epoca. Maldini deve ragionare da manager, non è più un giocatore. Il Milan è di tutti, deve pensare all'interesse del Milan e non al suo. Lo Scudetto è il merito di Pioli, è lui che meriterebbe il rinnovo. E dell'Inter che lo ha buttato via. I grandi meriti di Maldini non li vedo in questo".