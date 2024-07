TMW RADIO - Che acquisto è Morata? Braglia: "È un ottimo colpo ma serve altro"

Nel corso del consueto appuntamento estivo con il programma Calciomercato e Riti in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore Simone Braglia ha parlato di Milan e del colpo, ufficiale nella giornata di ieri, Alvaro Morata, dicendo anche dove la dirigenza rossonera deve andare a puntellare la rosa in questa sessione estiva di trasferimenti per renderla competitiva in ottica Scudetto. Queste le sue dichiarazioni.

Morata prende la 7 al Milan. Che acquisto è?

"E' un ottimo colpo ma serve altro. E' un ottimo acquisto come strategia di mercato, come qualità, ma se il Milan deve migliorare il secondo posto serve anche altro. Altri acquisti da qui alla fine ne vedremo. Serve qualche altro tassello per dare equilibrio alla squadra".

Dove si deve migliorare?

"Al di là delle questioni tattiche, io credo che la dica lunga l'analisi sui gol presi lo scorso anno. Non è solo questione di difesa, in mezzo al campo serve un incontrista che faccia da sbarramento. C'è bisogno di giocatori di copertura. Il Milan dello Scudetto aveva Kessié e Tonali che davano questo equilibrio".