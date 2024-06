TMW Radio - Chi fra Leao e Kvaratskhelia? Ecco la scelta di Di Gennaro

Nel corso del consueto appuntamento con il programma 'Maracanà' in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro è intervenuto sui più caldi temi d'attualità inerenti alla Serie A, soffermandosi ancora una volta sul chiacchieratissimo e sempre attuale dualismo fra Kvicha Kvaratskhelia e Rafael Leao. Queste le sue dichiarazioni.

Tra Kvaratskhelia e Leao quale meriterebbe una valutazione importante?

"Leao ha doti incredibili ma le sfrutta al 50%. Kvaratskhelia ha più mentalità e atteggiamento".

Leao vs Kvaratskhelia: numeri a confronto

Nonostante tutte le difficoltà riscontrate dalle rispettive squadre nel corso di questa stagione, Rafael Leao e Kvicha Kvaratskhelia hanno comunque fatto parlare di loro registrando numeri importanti anche se a prestazioni di alto livello hanno alternato altre più deludenti. Nel complesso, però, il portoghese ha fatto meglio rispetto al georgiano, sotto ogni punto di vista. In 47 partite, infatti, il numero 10 del Milan ha totalizzato 15 gol e 14 assist, mentre il partenopeo in 45 presenze in tutte le competizioni è riuscito a timbrare il cartellino solo in Serie A in 11 occasioni, ai quali si aggiungono anche 8 assist.