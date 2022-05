TMW Radio - Cinquini: "Domenica la possibile apoteosi di Pioli"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il dirigente sportivo Oreste Cinquini, intervistato su Stadio Aperto, programma in onda su TMW Radio, ha iniziato parlando del Milan di Pioli: "L'ho avuto come calciatore alla Fiorentina e a Bologna ho iniziato a farlo allenare, lì vinse il campionato Allievi Nazionali. Venni via da Parma e lo consigliai, tanto che lo presero. Stefano sta dimostrando di essere un buonissimo allenatore, un uomo tranquillo e posato che ha fatto un lavoro encomiabile: domenica potrebbe essere la sua apoteosi. Ho avuto anche Marotta e Simone Inzaghi tra i miei, quindi non dico nulla, solo che il Milan ha percentuali molto alte".

Ha migliorato tanti singoli.

"Il Milan non ha la squadra più forte e ne sono convinto anche adesso. La partita di Bologna li ha lanciati verso lo Scudetto... Non tutte le sconfitte vengono per nuocere: l'eliminazione dei rossoneri ha portato meno stress, con il gruppo che si è poi cementato attorno a Pioli".