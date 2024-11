TMW Radio - Colucci: "Sono convinto che il Milan per come si sta muovendo con Camarda abbia le idee chiare"

Nel corso della diretta mattutina della trasmissione di TMW Radio A Tutta C, dedicata interamente al mondo della Serie C, è intervenuto mister Leonardo Colucci, che, tra i tanti temi toccati ha parlato delle formazioni U23: "Nella Juve lo scorso anno c’erano giocatori di qualità assoluta, tanti stanno dimostrando il loro livello anche in prima squadra, e ma questo anno il girone fa la differenza: è molto formante per il giocatore, ma è anche tanto tosto, si affrontano realtà importanti e squadre allestite per fare campionati di livello. A oggi è un cammino non bello a livello di risultati, mentre per l’esperienza dei giocatori è un campionato positivo. Per il Milan, al primo anno di esperienza, c’è un adattamento al campionato, fisiologico. L’Atalanta, infine, è una realtà che conosciamo tutti, nel loro settore giovanile hanno sempre prodotto giocatori importanti e per me non è una sorpresa”.

Nota a Francesco Camarda, al quale il Milan sta facendo fare da spola tra prima squadra a formazioni U23: "Credo che questo formi ancor di più l’aspetto caratteriale del ragazzo, dovunque lo collocano deve dare sempre il massimo: ha grande qualità e non deve mai perdere quell’umiltà che insieme alla passione ti permette di fare qualcosa in più rispetto agli altri. Non vedo ostacoli nel suo percorso di crescita, ancora non ha raggiunto la maggiore età, e ha grandi margini di miglioramento: sono convinto che il Milan per come si sta muovendo abbia le idee chiare. Peccato per il gol annullatogli in Champions League, poteva divenire il marcatore più giovane della storia della competizione, ma rimarrà nella sua memoria l’accoglienza dello stadio e la festa che gli hanno dedicato tifosi e compagni di squadra al momento della rete e a fine partita”.