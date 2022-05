TMW Radio - Cosmi: "Non vedo squadre in simbiosi col proprio allenatore come il Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore Serse Cosmi è intervenuto in diretta su TMW Radio, durante la trasmissione Stadio Aperto con Niccolò Ceccarini. Queste le sue parole.

Scudetto al Milan sarebbe il capolavoro di Pioli?

"Non dimentichiamoci che prima di questa incredibile cavalcata era sull'orlo del licenziamento, o comunque si parlava solo di ripartire con Rangnick. Lì è stato forte, ha tirato fuori il meglio di se stesso. Non vedo squadre in simbiosi col proprio allenatore come il Milan quest'anno, parlo di complicità. Il lavoro dell'uomo Pioli è una lezione anche per chi vive di successione: concretezza, bontà d'animo ed esperienza ancora sono qualità decisive per un allenatore. Davanti a quelli che cercano cibernauti, invece, alzo le mani...".