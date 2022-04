TMW Radio - Cucchi: "Campionato divertente con tre squadre forti, l'equilibrio è realistico"

MilanNews.it

L'ex voce storica di Tutto il calcio minuto per minuto a TMW Radio Riccardo Cucchi, durante Maracanà, si è così espresso sul Milan e la lotta Scudetto: "Credo che questo campionato sia molto divertente. Non sarà di prima fascia europeo ma è molto divertente. Non ricordo un finale così al fotofinish e credo possa essere risolto tutto nel finale. Sono tre squadre forti, ci sono differenze tecniche ma credo che l'equilibrio sia realistico per quanto visto finora".