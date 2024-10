TMW Radio - Cucciari: "Cambi strani: per me Fonseca può essere in confusione"

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Alessandro Cucciari.

Milan, Fonseca ha ancora in mano la squadra o si deve cambiare?

"Qualche settimana fa dissi che per me avrebbe continuato la sua esperienza, perchè era riuscito a superare il momento difficile con i risultati. Secondo me comincia ad avere qualche problema di spogliatoio. Può succedere che il rigorista non se la senta e ceda il pallone a un altro, ma non può succedere con due rigori. E poi dei cambi strani, per me può essere in confusione".