TMW Radio - Cuoghi: "Episodio Theo-Leao? Cose che possono succedere ma non in modo così plateale"

Intervistato ai microfoni di TMW Radio, è intervenuto così Stefano Cuoghi, allenatore con un passato anche da giocatore del Milan. Queste le sue considerazioni in merito al tanto discusso episodio del cooling break di Theo e Leao durante l'ultima partita di campionato, Lazio-Milan.

"Può succedere ma non deve succedere, almeno a livello così plateale. Il Milan ha iniziato male, ha giocatori molto forti ma serve che ognuno corra per l'altro. Mi sembra che in campo ognuno pensi a se stesso. Il Milan è un'ottima squadra, bisogna vedere fino a che punto l'allenatore riuscirà a imporre le proprie idee e i giocatori lo ascolteranno. Adesso manca leadership, che è una cosa che uno ha. Non credo che sia un problema tecnico-tattico ora".