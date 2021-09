TMW RADIO - Cuoghi: "Ibrahimovic fondamentale, proverei a rinnovare a tutti i costi Kessié"

Stefano Cuoghi, ex giocatore e allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà di TMW Radio, soffermandosi sul Milan: "Ibrahimovic è stato fondamentale nella prima fase di crescita dei giocatori. Penso che da dirigente avrei cercato di rinnovare il suo contratto a cifre diverse e proverei a tutti i costi a rinnovare Kessiè. ll modo di giocare suo è così, sempre al limite. E porta spesso a certe situazioni come il fallo di ieri, che non era da ammonizione però. Io dico di sfruttare i giocatori finchè ci sono, se poi vuole rimanere Kessiè bene, sennò non mi fascerei la testa. Vediamo ora cosa è successo con Donnarumma, sostituito ottimamente da Maignan".