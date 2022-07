TMW Radio - Daino: "Juve incompleta, non è ancora all'altezza di Milan e Inter"

MilanNews.it

Daniele Daino, ex calciatore e tecnico, ha parlato di mercato e non solo a TMW Radio, durante Maracanà. Ecco le sue parole sul mercato delle big italiane: "La Juve con De Ligt ha perso come investimento. Anche lì sento clausole importanti, per un giocatore che in tre anni è passato tra tecnici importanti come Sarri e Allegri. Oggi se devi mettere a posto la difesa, trovare centrali è difficile. La Juventus sta lasciando troppo da parte questo ruolo. Nonostante Pogba, Di Maria e Zaniolo, rimarrebbe incompleta e non la metterei alla pari di Milan e Inter".