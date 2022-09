TMW Radio - Daino: "Tonali? Avere un giocatore tifoso è un fattore in più"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L’ex calciatore Daniele Daino è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione "A Tutto Mercato", per commentare la situazione del Milan.

Un giudizio sull’avvio di stagione del Milan?

"Il Milan sta lavorando bene ormai già da diversi anni; il progetto è già avviato da almeno due anni e la società ha una struttura superiore alle altre in Italia. Nonostante i miglioramenti delle altre contendenti il Milan resta avanti".

Quanto è importante la figura di Kjaer nello spogliatoio nonostante non sia più un titolare?

"È un giocatore che se recuperato dal punto di vista fisico può diventare molto importante. All’interno dello spogliatoio è una figura fondamentale, anche perché ha la maturità e il carisma del capitano".

Tonali (fresco di rinnovo, ndr) può diventare un top player?

"Dopo le difficoltà del primo anno ha accettato di ridursi intelligentemente l’ingaggio e la scorsa stagione è diventato un vero pilastro dei rossoneri. Il Milan fa bene a blindarlo, anche perché avere un giocatore tifoso è un fattore in più".

Theo Hernandez ha ancora margini di miglioramento?

"Theo interpreta il suo ruolo come pochi. È lui a decidere se giocare esternamente o internamente. In precampionato già tendeva ad occupare la zona centrale e nelle ultime settimane sta accentuando questa tendenza. È un giocatore che sta diventando totale e in questo momento è uno dei terzini sinistri più forti d’Europa, se non del Mondo. Sulla fascia lui e Leao rappresentano un’eccellenza incredibile, quando puntano diventano incontenibili".

Cosa deve fare di più in Europa il Milan?

"Il Milan ha pareggiato la prima di Champions in un campo ostico. Ha interpretato bene il secondo tempo, ma a livello europeo bisogna crescere per quanto concerne la personalità. Le prossime partite ci faranno capire meglio".