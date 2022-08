TMW Radio - Dalla Bona: "Il Milan è partito in ritardo, ma ora si sta muovendo bene"

MilanNews.it

Samuele Dalla Bona, è intervenuto ai microfoni di "A Tutto Mercato" per parlare delle mosse di mercato delle big di Serie A: "Il Milan è partito in ritardo, ma ora si sta muovendo bene. La Juve si era mossa subito alla grande peccato per l'infortunio di Pogba ora gli servono due nuovi acquisti per tornare competitiva. L'Inter si è mossa bene con l'arrivo di Lukaku, attaccante sposta gli equilibri".