TMW Radio - Damiani su Lazio-Milan: "Rossoneri non in un grande momento, ma non si può fare sempre benissimo"

© foto di Image Sport

Il procuratore ed ex calciatore Oscar Damiani è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio per commentare vari temi.

Che si aspetta da Lazio-Milan?

“Il Milan non sta attraversando un grande momento. Anche Tomori e Kalulu, fondamentali lo scorso anno, sono in una fase calante. Questo, comunque, è normale visto che non si può fare sempre benissimo”.