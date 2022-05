TMW Radio - De Canio: "Molto contento per Pioli. E non si sta prendendo rivincite!"

MilanNews.it

L'allenatore Luigi De Canio ha parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, su Pioli: “Pioli sta facendo bene ma non credo si stia prendendo rivincite con nessuno. Noi allenatori siamo sempre soggetti a critiche per le decisioni prese, è normale. Il suo percorso in carriera è molto chiaro: ha avuto grande soddisfazioni e quanto sta facendo al Milan è all’altezza delle sue capacità. Sono molto contento per il suo percorso e credo che sia il vero protagonista di questo Milan”.