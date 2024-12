TMW RADIO - De Paola: "Atalanta-Milan? Mi aspetto gol e spettacolo"

Il direttore Paolo De Paola ha parlato dei temi di giornata a TMW Radio, durante Maracanà. Ecco le sue parole su Atalanta-Milan:

Stasera Atalanta-Milan: chi prenderà la direzione giusta?

"Fonseca sta cercando in tutti i modi di lanciare il Milan. Sarà una bella partita. Mi aspetto gol, azioni, spettacolo. L'Atalanta spera nella continuità ulteriore per lanciarsi nella stratosfera, il Milan aspetta di rilanciarsi in alto".

Chi può essere la chiave del match?

"Mi aspetto la svolta da Musah e Lookman, e poi Fofana ed Ederson".