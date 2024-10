TMW Radio - De Paola: "Il Milan non mi sembra guarito"

Il direttore Paolo De Paola è intervenuto nel corso di Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

C'è Fiorentina-Milan nel weekend. Partita verità per entrambe:

"Penso che il Milan non sia guarito, non mi dà sicurezza. L'allenatore ha visto una partita fantastica col Bayer ma l'ha vista solo lui. Le sconfitte danno alla testa. Il Milan non mi sembra guarito, poi c'è questo caos attorno a Pavlovic, perché l'allenatore ha perso fiducia in lui? E' una prova molto delicata per il Milan e non vorrei che proprio possa esserci lo zampino di Adli...".

Come vede la Fiorentina?

"Non impazzisco per Kean e Cataldi. Vedo dei giocatori che non stanno facendo cambiare passo a questa squadra".