TMW Radio - De Paola: "Nel Milan stanno continuando le problematiche difensive, i gol subiti sono troppi”

vedi letture

Ne L'Editoriale di TMW Radio è stato ospite il direttore Paolo De Paola.

Che commento fa sulla situazione del Milan e sul caso creatosi attorno a Theo Hernandez e Leao?

“È un atteggiamento sciocco e sbagliato, perché il cooling-break non serve solo a bere, ma serve anche per le indicazioni dell’allenatore. L’atteggiamento di Leao e Theo è agli sgoccioli e se fossi nella società prenderei delle misure. La giustifica poi è stata una toppa peggiore del buco. Su questi giocatori andranno fatti dei ragionamenti al più presto. Certi elementi pensano di essere intoccabili, ma si sono ribellati ad un codice di squadra e di spogliatoio, il tutto in un momento in cui la gara poteva anche essere vinta. Stanno poi continuando le problematiche difensive, i gol subiti sono troppi”.

L’Inter rimane nettamente favorita?

“Sì, ha un forza preponderante e una serenità che si vede in campo. Barella fa quel gol perché è sereno, perché sa che quella giocata potrà ricapitargli. È la serenità dei forti ed è la più difficile da arginare. La strada dell’Inter c’è già ed è un’autostrada”.

Che Napoli ha visto nelle prime tre uscite?

“Anche qui ci sta il bello e il brutto. Il bello è che il Napoli ha ritrovato vigore, ma ancora il centrocampo ha ballato in maniera incredibile, così come ci può stare dire che gli azzurri abbiano avuto un po’ di fortuna. In ogni caso si è vista una squadra grintosa come vorrebbe Conte, anche se sono ancora evidenti delle lacune".