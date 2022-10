TMW RADIO - De Paola su Leao: "Dopo i due gol sbagliati è uscito dalla partita"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nell'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto ai microfoni di TMW Radio Paolo De Paola. Queste le sue parole sul Milan: "Il Milan ha fatto fatica, il messaggio di Pioli è stato chiaro anche nel cambio all’intervallo di Leao. In alcuni momenti bisogna riportare sulla strada giusta un giocatore, ieri Leao ha sbagliato due gol quasi a porta vuota ed è uscito dalla partita. Questo per un allenatore è tragico, un giocatore troppo pieno di sé stesso e che ripensa solo ai suoi errori ha una presunzione che diventa un problema e questo è il caso di Leao. Il Torino poi è la peggior squadra da affrontare, perché ti fa giocar male e se il Milan non sale di qualità rischia di perdere quasi con chiunque".