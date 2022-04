TMW Radio - De Paola sugli arbitri: “Devono fare pace e stabilire alcune regole"

MilanNews.it

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport, ospite dell’editoriale di TMW Radio, si è così espresso sugli arbitri: “Devono fare pace e stabilire alcune regole, per esempio sui falli di mano: se sta attaccato al corpo, così come non è rigore, non può essere un criterio per annullare un gol per una deviazione. Se ci fosse stato il Var, Rocchi non avrebbe avuto la carriera che ha avuto, perché è stato protagonista di certe cappellate incredibili. Come persona invece è stato capace di ammettere alcuni errori”.