TMW Radio - De Paola sul VAR: "Lo farei intervenire sempre e su tutto"

© foto di Image Sport

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport, ospite dell’editoriale di TMW Radio, si è così espresso sul VAR: “Io lo farei intervenire sempre e su tutto, ma non deve essere un’imposizione. Ci deve essere un dialogo continuo tra i vari arbitri. E credo che chi sta davanti a un monitor non può giudicare l’intensità del contatto in campo, al contrario dell’arbitro in campo, che non deve essere un burattino”.