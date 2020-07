TMW RADIO - Di Gennaro: "Conferma Pioli? Il Milan non ne viene fuori benissimo"

L'ex allenatore rossonero Antonio Di Gennaro, oggi opinionista e commentatore televisivo, si è collegato in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto. Ecco le sue parole sui temi più caldi in casa rossonera:

Sulla conferma di Pioli: "Stefano è un amico, è il bello del calcio. Un signore, mai una parola fuori posto ed ha saputo trovare le misure giuste. Ricordiamo anche cosa fece a Firenze dopo la morte di Astori... Felice per lui, dimostra che il lavoro paga e che le idee possono cambiare. La squadra si diverte e gioca bene, poi c'è stato l'arrivo di Ibrahimovic che ha alzato il livello. La società non ne viene fuori benissimo, a livello comunicativo c'è sempre da imparare".

Sulla poca chiarezza di idee nel Milan: "La società, insieme ad allenatore e dirigenti, deve dare progettualità. Io oltre che per la permanenza di Maldini, spero che ritorni Boban: lo conosco bene e so lo spessore delle sue idee, oltre alle capacità di trovare calciatori. Normale che abbiano commesso qualche errore, vedi la scelta Giampaolo, ma al momento difficile hanno saputo prendere Pioli. Va organizzata al meglio la struttura societaria, soprattutto rapportando le cose a ciò che vuole Pioli. Se arrivano in Europa League, dovranno potenziarsi con giocatori adeguati per fare il salto di qualità, assestandosi al lottare come minimo ogni anno per la Champions. I giocatori sono cresciuti tutti, basta vedere Kessie, Bennacer o Calhanoglu... Lo stesso Rebic, un talento non espresso. Va apprezzato anche per questo".

Se sia riduttivo attribuire i meriti solo a Ibrahimovic: "Ibrahimovic ha portato la mentalità vincente, ma un allenatore deve anche far capire che sia quella giusta. Secondo me è stata una sinergia Ibra-Pioli, e oggi si vede che la squadra si diverte, e quando è così sono guai per tutti. Un Kessie così ordinato e preciso, per esempio, ce lo ricordavamo solo all'Atalanta. Sicuramente Ibra alza il livello, mette l'umiltà di quelli che vogliono sempre vincere. Rapportiamolo a Ribery, che alle 7 di mattina è già allenarsi: questi non giocano per i soldi, ma per la passione".