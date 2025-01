TMW RADIO - Di Gennaro è sicuro: "Calabria-Conceiçao episodio che non sarebbe successo con altri dirigenti"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il programma 'Maracanà', in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro ha detto la sua su quello che è successo al triplice fischio di Milan-Parma di domenica pomeriggio.

Come valuta quanto accaduto a San Siro?

"Quello che è successo tra Calabria e Conceicao non sarebbe successa con altri dirigenti. E' una cosa molto grave. A me successe a Bari al mio terzo anno negli spogliatoi, ma ci sta, in campo così no, è brutto per un club di fama mondiale come il Milan".

Non si crede in Motta, ma Conte quando arrivò alla Juve cosa aveva fatto?

"Si va avanti con questi dubbi. Nel 1986 Sacchi perse contro l'Espanyol in Coppa col Milan, ma Berlusconi a Milanello radunò tutti e confermò il tecnico. Vennero a Verona e vinsero. E da lì partì il Milan di Sacchi. Si è fatto un progetto a lunga scadenza, se vai avanti è perché ci credi. C'è una discontinuità però che fa pensare".