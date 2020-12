TMW Radio - Di Gennaro: "Ecco come il Milan dovrà muoversi a gennaio"

Antonio Di Gennaro, ex allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di TMW Radio: "Il mercato, pur non essendo ricco, può incidere per le squadre che sono in corsa per lo Scudetto. L'Inter deve vendere per poi comprare. Il Milan e la Juventus devono comprare. Sarà un mercato fatto di prestiti onerosi con diritto di riscatto. Il Milan deve fare qualcosa, un difensore, non so anche se un vice Kessie e credo anche un attaccante. Da luglio il Milan gioca un calcio bello nonostante l'assenza rilevante di Ibrahimovic. Il Milan punta al quarto posto come obiettivo iniziale, però è normale pensare in grande. Il mercato intelligente fatto a giugno credo verrà riproposto a gennaio".