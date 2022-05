TMW Radio - Di Gennaro: "Il Milan deve essere un esempio per le altre società"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e opinionista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Stadio Aperto parlando anche di Milan: "Il Milan deve essere d'esempio per le altre società per come ha vinto questo Scudetto. Ha investito e lavorato bene n prospettiva. In attacco non basta Origi, visto che Ibrahimovic è un punto interrogativo per il futuro. E poi va capito se Leao rimane, un altro attaccante secondo me serve".