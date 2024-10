TMW Radio - Di Gennaro: "Nel Milan devono trovare un capitano solo, che abbia certe caratteristiche"

L'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro ha parlato dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

C'era una volta il capitano bandiera e la fascia a turno non fa crescere più in personalità i giocatori: è così?

"Il capitano è uno, ovvio si deve incarnare in una leadership e avere carisma. Deve essere uno e riconosciuto da tutta la squadra. A Bari mi dettero la fascia, ma ero in competizione con altri elementi storici e me la diedero per l'esperienza in Serie A e la Nazionale. E poi mi hanno inserito nel tessuto sociale. Oggi nel Milan devono trovare un capitano solo, che abbia certe caratteristiche, come ho detto".

Inter e Juventus, test contro Roma e Lazio nel prossimo weekend:

"Stimo Juric, ma a Roma c'è qualcosa che non va, non c'è unità d'intenti. Ci vuole la scintilla a Roma, come il derby per il Milan di Fonseca. Nella Roma Dovbyk si è inserito, serve vedere Dybala, Soulé, Baldanzi, quelli che devono fare la differenza. Serve una partita che dia una scossa a un'ambiente importante. L'Inter però non può perdere terreno, le altre sono affamate. Se pareggia l'Inter perde ancora punti. Dall'altra parte la Juventus ha tanti problemi di giocatori, manca soprattutto Bremer. Sarà una partita difficile, la Lazio gioca il miglior calcio. Per me rischia più la Juve dell'Inter".