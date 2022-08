TMW Radio - Di Gennaro: "Per alzare il livello forse un esterno forte a destra servirebbe al Milan"

MilanNews.it

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e attuale commentatore sportivo, si è così espresso a TMW Radio sul Milan: "Per alzare il livello forse un esterno forte a destra servirebbe, sia chiaro non che Messias e Saelemaekers siano scarsi, ma lì si può alzare la qualità. Un centrocampista per organico e un giocatore a destra che possa cambiare gli equilibri".