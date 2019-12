TMW RADIO - Di Gennaro: "Se Ibra sta bene fa ancora la differenza"

Ai microfoni di “Stadio Aperto”, trasmissione di TMW Radio, l’ex allenatore rossonero Antonio Di Gennaro ha parlato dell'acquisto di Zlatan Ibrahimovic da parte del Milan: "Ibrahimovic, se sta bene fisicamente, può fare ancora la differenza secondo me. Sono grandi campioni che avranno un peso anche all’interno dello spogliatoio, come testimonia anche l’aneddoto raccontato da Galliani qualche giorno fa. Lavorare solo con dei giovani non è facile, considerando anche che in dirigenza ci sono tante figure alla prima esperienza, ma Zlatan potrà essere d’aiuto per tutti".