TMW RADIO - Di Marzio: "Kjaer merita un premio per come ha gestito la vicenda Eriksen"

In merito al capitano del Milan del prossimo anno, Gianni Di Marzio, intervenuto a TMW Radio durante Maracanà, ha dichiarato: "Deve essere la figura più carismatica, che influenza tutto il gruppo. Kjaer è sempre stato leader, si fa rispettare e voler bene negli spogliatoi, come Ibrahimovic. Gli darei un Oscar per quello che ha fatto in campo in occasione dell'episodio di Eriksen".