TMW Radio - Ds Pergolettese: "È stato forse criticato l'avvento delle Seconde Squadre, ma questo ha portato una visione diversa"

Ds Pergolettese: "È stato forse criticato l'avvento delle Seconde Squadre, ma questo ha portato una visione diversa"

Nella fascia mattutina di TMW Radio, nel corso della trasmissione A Tutta C, dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto il Direttore Sportivo della Pergolettese Gabriele Bolis, tra gli uomini mercato più giovani della categoria, che ha parlato non solo della formazione gialloblù - ovviamente alle prese con il calciomercato, ma anche di quello che è stato lo sviluppo della categoria, rivoluzionata dall'arrivo della governance capitanata da Matteo Marani.

Queste le parole del dirigente dei lombardi: "Dall'arrivo di Marani, per la Lega Pro, è cambiato tutto. Non era mai successo, al 4 luglio, di avere già gli accoppiamenti per la Coppa Italia Serie C, a fine giugno i gironi predisposti perché non ci sono stati ricorsi... è cambiato tutto, e noi club possiamo organizzarci, con le tempistiche. Prima facevamo i ritiri senza sapere quando si poteva partire, ora possiamo programmare.

È stato forse criticato l'avvento delle Seconde Squadre, ma questo ha portato una visione diversa, si parla di due dei club principali di Italia, Juve e Milan, e del nuovo che avanza, perché l'Atalanta è la società che sta facendo meglio. Certi giocatori che magari potrebbero andare in Serie B, scelgono invece la C per queste U23, e non è cosa da sottovalutare. Questo è già un passo importanti, ma ci sono anche dei dati su cui soffermarsi: 3milioni di spettatori hanno guardato le partite di C, e un milione ha visto la finale playoff tra Carrarese e Vicenza: in pratica una persona su 60. Il prodotto ha avuto l'impatto, e ora è un prodotto che posso anche commercializzare all'estero".