TMW RADIO - Durante: "Kaio Jorge? Avrà bisogno di almeno un anno per ambientarsi"

L'agente Sabatino Durante è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, e su Kaio Jorge, attaccante del Santos accostato al Milan, ha dichiarato: "Non abbiamo capito niente su Gerson e Gabigol, due brasiliani che hanno fallito qui in Italia. Non sono ottimista su Jorge. E' un extracomunitario, gli servirebbe almeno un anno per capire l'ambiente. In tanti si sono interessati al giocatore, ma poi non si è fatto mai niente. Gabigol arrivò dopo tanti gol e Gerson con un buon palmares. Jorge è un buon giocatore ma non ha ancora un curriculum. Non può andare al Milan e sperare di sfondare subito. Serve una squadra di secondo piano per ora per lui".