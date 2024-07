TMW Radio - F.Galli: "Spero che a Fonseca venga data una squadra all'altezza"

vedi letture

A parlare in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e dirigente Filippo Galli. L'ex rossonero ha commentato le prime parole da allenatore del Milan di Paulo Fonseca: "Mi sembra che la maggior parte dei tifosi sia contraria, ma non so se sia colpa anche di una società che non a ha fatto dei colpi che ci si aspettava. Vedi un centravanti e così via. Dopo Lopetegui, allontanato dai tifosi, con Fonseca la società è stata più decisa. Ha fatto la sua esperienza qui già alla Roma e non è andato male. Vuole fare un calcio propositivo e le sue idee mi trovano d'accordo".

Poi Galli continua: "Ho tutte notizie positive su di lui, ma servirà avere una squadra all'altezza di quello che si propone. Il nuovo numero 9? Preferirei Morata a Lukaku. Era meglio uno dei due insieme a Zirkzee. Vediamo, perché i nomi che girano sono tanti. Spero che davvero venga data la possibilità a Fonseca di lavorare bene, dandogli una squadra all'altezza. Per me servono due centravanti, non solo uno".