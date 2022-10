MilanNews.it

Enrico Fedele, noto dirigente, ha parlato così sul Milan nel corso del suo intervento a Maracanà, trasmissione in onda sulle frequenze di TMW Radio: "L'unico giocatore determinante prima era Ibrahimovic, oggi è Leao. I giocatori indispensabili sono quelli che segnano, gli altri sono importanti ma non indispensabili. Senza questi non vinci".