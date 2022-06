TMW Radio - Fedele su Zaniolo: "Se alla Roma danno i soldi giusti, va via"

MilanNews.it

Il dirigente calcistico Enrico Fedele è intervenuto durante la trasmissione di TMW Radio Maracanà nella giornata di venerdì e ha parlato di Nicolò Zaniolo che, da alcune settimane, è indicato come uno dei papabili obiettivi del Milan per il mercato. Fedele si è espresso così: "Se gli danno i soldi giusti alla Roma, va via. E' atipico, ha una forza fisica unica, non so se è pari all'intelligenza tattica e al sacrifico. Deve ancora maturare, ma è un calciatore da grandi potenzialità".