TMW RADIO - Foscale: "Milan-Donnarumma? La questione incide anche sul gruppo"

L'imprenditore Luigi Foscale, ad della Top Player Academy a cui partecipano grandi ex campioni come Simone Braglia, Stefano Eranio e Pietro Vierchowod, ha parlato di Milan.

Che ne pensa del caso Donnarumma?

"Questa situazione può creare degli imbarazzi. I tifosi del Milan sono particolari, quindi la dirigenza del Milan si aspettava un intervento così forte della Curva, che ha espresso le proprie idee. Si poteva agire precedentemente".

Maldini ha voluto rimandare i rinnovi a fine anno. Non è un azzardo?

"È un aspetto cruciale per la stagione del Milan e per la dirigenza, che ha lavorato benissimo, scoprendo giocatori importanti. Con Donnarumma è la stessa situazione di qualche anno fa. E' vero che è il portiere più forte in Italia, ma questa situazione va a destabilizzare lo spogliatoio. C'è quindi il calo tecnico del portiere ma anche dell'effetto a valanga che si ha sul gruppo".